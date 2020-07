Ո՛չ պատերազմին. խաղաղությունը Հայաստանի հետ խոսելու միակ լեզուն է. Գարիկ Մարտիրոսյան

View this post on Instagram

С большой тревогой слежу за событиями на северо-восточной границе Армении. Этот прекрасный регион Армении - моя малая Родина. Именно из Тавушской области Армении все мои предки со стороны отца. Несколько дней там были бои. Светлая память погибшим! И еще. Перестаньте провоцировать армянскую армию! Остановите дезинформацию о вымышленной «армянской агрессии»!Любая атака на Армению будет отбита. Так было всегда. Так будет всегда. Нет войне! Мир - единственное решение.Мир - единственный язык для разговора с Арменией. #армения #armenia #peace #мими