«Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ. Մեր մասնակիցը դափնեկիր դարձավ

ԵՐԵՎԱՆ, 9 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Արամ Ալոյանը համաժողով-մրցույթին ներկայացրել էր «Լեռնային աշխատանքների պլանավորում, բաց հանքերի շահագործմանն առնչվող առկա հրատապ խնդիրներ» ուսումնասիրությունը, որը ներառվել էր «ստորգետնյա և վերգետնյա տարածքի իրացման տեխնոլոգիաներ: Հանքապարների մեխանիկա և վիճակի վերահսկում» (“Underground and Ground Space Development Technologies. Rock Mechanics and Control of Rock Conditions”) անվանակարգում սեկցիոն նստաշրջանում: Ուսումնասիրությունում մանրամասն դիտարկվել են լեռնահանքային արդյունաբերությունում ծագող առանցքային պրոբլեմները, կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ հեռանկարում դրանք լուծելու, գործունեության ընթացքում անհրաժեշտ շտկումներ մտցնելու օպտիմալ ուղիները: Այդպիսով, այն թեման, որին ուշադրություն է հրավիրել հայ մասնագետը, չափազանց կարևոր է լեռնահանքային ոլորտի ընկերությունների ռազմավարական պլանների մշակման առումով: Այնպես որ, համաժողովի մասնակիցների և փորձագետների կողմից նրա ուսումնասիրության նկատմամբ դրսևորած հետաքրքրությունը բնավ պատահական չէր: Փորձագիտական հանձնաժողովն այն բարձր գնահատեց և ընդգրկեց հրատարակմանը պատրաստվող «Ընդերքօգտագործման արդիական հիմնախնդիրները» XVI-րդ միջազգային համաժողով-մրցույթի աշխատությունների ժողովածուի մեջ: Շնորհավորում ենք Արամին այս ծանրակշիռ հաջողության կապակցությամբ և հետագա արդյունավետ առաջխաղացում մաղթոմ լեռնահանքային ասպարեզում:

Ի դեպ, նման պատվի է արժանացել մեր ևս մեկ շնորհալի հայրենակից՝ Սանկտ-Պետերբուրգի «Գազպրոմնեֆտ-Պոլիտեխ» գիտակրթական կենտրոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ԳՀԼ/ ճարտարագետ Մհեր Հայրապետյանի աշխատանքը: Նրա «Երկրաբանական քարտեզագրում, հանքային պաշարների երկրաբանական հետախուզումներ» անվանակարգում ներկայացրած զեկույցը հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է որպես «նվաճումների տեսանկյունից նշանավոր»:

