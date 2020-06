Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել COVID-19-ի դեմ պայքարում ՀՀ-ին ձեռք մեկնած պետություններին

ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Լիտվայի և Իտալիայի կառավարություններին` բուժաշխատողների մարդասիրական առաքելություններ Հայաստան ուղարկելու համար։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին Փաշինյանը գրել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում։

«Երախտապարտ ենք Լիտվայի և Իտալիայի կառավարություններին բուժաշխատողների մարդասիրական առաքելություններ Հայաստան ուղարկելու համար, որը թիմային աշխատանքի և Team Europe ծրագրի արդյունք է։ Շնորհակալ ենք մեր Սփյուռքին, Ֆրանիսայի ու Ռուսաստանի միջազգային գործընկերներին մեզ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աջակցելու նպատակով բժիշկական առաքելություններ ուղարկելու համար»,- գրել է Փաշինյանը։

Grateful to #Lithauania & #Italy Govs for humanitarian missions of #healthcareworkers to #Armenia -manifestation of team work & #TeamEurope action.Thankful to our #Diaspora & intl partners from #France & #Russia for organizing medical missions to support us in fight agst #COVID19