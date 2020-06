Սիրուշոն երկրպագուներին է ներկայացրել անգլալեզու նոր երգը

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սիրուշոն իր երաժշտության սիրահարների դատին է հանձնել Vision ստեղծագործությունը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ հետաքրքիր գործիքավորմամբ երգն արդեն համացանցում է:

«Այս երգը գրել էի որոշ ժամանակ առաջ։ Ամերիկայում ձայնագրությունների արդյունքում ստեղծված գործերից մեկն է, որի վրա աշխատել ենք Jared Lee Gosselin-ի և Andrew Capra-ի հետ։ Շուտով մի քանի նոր նախագիծ եմ ներկայացնելու, իսկ մինչ այդ կիսում եմ Vision-ը ձեզ հետ»,-գրել է Սիրուշոն:

Սիրուշոն իր երաժշտական կարիերայի ընթացքում հաճախ հանդես է գալիս սոուլ և փոփ ժանրերում: Պարբերաբար ներկայացնում է նաև գուսանական ստեղծագործություններ:

Երգչուհին ունի անգլալեզու մի շարք երգեր, որոնք սիրվել ու տարածում են գտել ոչ միայն Հայաստանում, այլև երկրի սահմաններից դուրս: Նրա հայտնի երգերն են I Like It, Qele, Qele, Tightrope Walking, Have You Ever Hurt Somebody, Time To Pray, Vuy Aman:

Անժելա Համբարձումյան