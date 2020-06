Այսօր՝ հունիսի 25-ին

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 1882 թ. այս օրը ծնվել է Լևոն Օրբելին՝ հայ ականավոր գիտնական, ֆիզիոլոգ, էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի ուսմունքի ստեղծողներից մեկը (մահ.՝ 1958 թ.):

* 1944 թ. այս օրը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մարտերից մեկի ժամանակ զոհվում է հայազգի իտալական պարտիզան Գևորգ Քոլոզյանը` սեփական մարմնով ծածկելով հակառակորդի հրակնատը:

* 1950 թ. այս օրը Հյուսիսային Կորեան հարձակվեց Հարավային Կորեայի վրա և սկսվեց Կորեական պատերազմը:

* 1967 թ. այս օրը առաջին հեռուստաեթերը ամբողջ աշխարհով (աշխարհի 5 մայրցամաքի 24 երկրում մոտ 400 միլիոն հեռուստադիտող), ,Մեր երկիրե ծրագրով հեռարձակվեց ,Բիթլզե խմբի ,All You Need is Loveե երգը:

* 2004 թ. այս օրը մահացել է Տիգրան Լևոնյանը՝ հայ նշանավոր օպերային երգիչ (դրամատիկական տենոր), օպերային ռեժիսոր, կինոռեժիսոր, դերասան (ծնվ.՝ 1936 թ.):

* 2009 թ. այս օրը մահացել է Մայքլ Ջեքսոնը՝ ամերիկացի երգիչ, պարող, պրոդյուսեր և գործարար, համարվում է փոփ երաժշտության արքա (ծնվ.՝ 1958 թ.):

* 1941 թ. այս օրը ծնվել է Նաիրուհի Ալավերդյանը՝ հայ երգչուհի, պարուհի:

Գիտե՞ք, որ...

* Աշխարհահռչակ պորտուգալացի ֆուտբոլիստ Կրիշտիանու Ռոնալդուն դաջվածքներ չունի, քանի որ ամեն տարի երկու անգամ արյուն է հանձնում:

* Յուրաքանչյուր մարդ առանձնահատուկ, իրեն բնորոշ հոտ ունի, բացառությամբ նույնաբջիջ երկվորյակների:

* Ձախ թոքը աջ թոքից փոքր է, որպիսի սրտի համար լինի ազատ տարածք:

* Ամենաարագ աճող մազերը դեմքի մազերն են:

* Ըստ գիտնականների, ինչքան բարձր է մարդու IQ-ն, այնքան հաճախ է նա երազներ տեսնում:

* Մարդու մաշկի ամեն մեկ դյույմում ապրում է մոտ 32 միլիոն մանրէ:

* Քիթը կարող է հիշել ավելի քան 50.000 բույրեր, որոնցից շատերը կապված են տարբեր հիշողությունների հետ:

* Շատ ուտելուց հետո լսողությունը համեմատաբար թուլանում է:

* Մարդը օրական կորցնում է 60-100 մազ:

* Մարդու մազը տեսականորեն ոչնչացնելը շատ բարդ է, քանի որ այն շատ դժվար է քայքայվում:

Մ. Ա.