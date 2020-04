Հպարտ էի Սենատում ջանքեր գործադրելու համար. Թեդ Քրուզը՝ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձի մասին

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ սենատոր Թեդ Քրուզը Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի առթիվ գրառում է կատարել «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ նա մասնավորապես գրել է. «Այսօր մենք հանդիսավորությամբ հիշում ենք 105 տարի առաջ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ զոհված 1.5 մլն անմեղ հոգիներին: Ես հպարտ էի Հայոց ցեղասպանությունը հիշատակող ու ընդունող երկկուսակցական բանաձևն անցկացնելու նպատակով ջանքերը գործադրելու համար»:

Today we solemnly remember the 1.5 million innocent souls lost in the #ArmenianGenocide 105 years ago. I was proud to lead efforts in the Senate to pass a bipartisan resolution to commemorate and acknowledge the fact of this genocide. pic.twitter.com/aVc7Vi7Gzz