Ապրիլի 6-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում կպատասխանի քաղաքացիների հարցերին

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 6-ին ժամը 18։30-ից «Ֆեյսբուք»-ի իր էջի ուղիղ եթերում կպատասխանի քաղաքացիների հարցերին։ Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, Նիկոլ Փաշինյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել է, որ այդ հարցուպատասխանին կտրամադրի երեք ժամ:

«Կպատասխանեմ ամենաշատ Like հավաքած հարցերին: Ընդ որում, Like -երի հաշվարկը կկատարվի հետեւյալ բանաձեւով՝ Like մինուս dislike եւ այլ արձագանքներ:

Այնպես որ՝ Դուք եք որոշում, թե որ հարցերին պատասխանեմ: Գրեք Ձեր հարցերը այստեղ: Մինչ հանդիպում՝ երկուշաբթի օրը, ժամը 18։30»,- գրել է Փաշինյանը։