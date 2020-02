Բրիտանուհին գերել Է ցանցը ստորգետնյա անցումում Լեդի Գագայի հիթի կատարմամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Լրագրող Քեւին Ֆրեշուոթերը ցանցում տեսանյութ Է հրապարակել իր առցանց-շոուից, որտեղ պատահական անցորդներին խնդրում Է մի հատված կատարել որեւԷ հայտնի երգից: Մասնակիցներից մեկը գերել Է ցանցը Լեդի Գագայի Shallow հիթի կատարմամբ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Լրագրողը բրիտանուհուն խնդրել Է «Աստղ ծնվեց» ֆիլմի գլխավոր երգից մի հատված կատարել հենց ստորգետնյա անցումում: Նա սկզբում շփոթվել Է, բայց հետո հզոր ու գեղեցիկ վոկալ Է ցուցադրել:

Արդյունքում այդ հոլովակը սոցիալական ցանցում հավաքել Է ավելի քան 11 մլն դիտում եւ հազարավոր լայքեր: Ավելի ուշ ԶԼՄ-ները պարզել են, որ առցանց-շոուի մասնակցուհին պրոֆեսիոնալ երգչուհի եւ երգերի հեղինակ Շառլոտա Օբերին Է:

Որպես կանոն նա կատարում Է ամենատարբեր ժանրերի կոմպոզիցիաներ՝ սկսած ջազայիններից եւ ավարտած ժամանակակից փոփ-երաժիշտների, այդ թվում՝ Ռիհաննայի ու Բեյոնսեի երգերի քավերներով, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

A video of a British woman randomly being challenged to sing Lady Gaga and Bradley Cooper’s “Shallow” is currently going viral across the internet.



pic.twitter.com/OKqpY3PxhU