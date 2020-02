Թագուհին արքայազն Հարրիին եւ Մեգան Մարքլին արգելել Է փող վաստակել իրենց տիտղոսներով

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մեծ Բրիտանիայի Եղիսաբեթ Երկրորդ թագուհին Սասեքսի դուքսերին արգելել Է Sussex Royal առեւտրանիշն օգտագործել իրենց նախագծերով փող վաստակելու համար: Այդ մասին հայտնել Է Daily Mail հրատարակությունը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Արքայազն Հարրին եւ Մեգան Մարքլը փորձել են Sussex Royal առեւտրանիշը գրանցել մի շարք այնպիսի նախագծերի համար, ինչպիսիք են հագուստի, գրասենյակային պիտույքների, գրքերի եւ ուսումնական ձեռնարկների սեփական շարքի վաճառքը: Բացի այդ, նրանք ցանկանում Էին բացել Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex (Սասեքսի դուքսի եւ դքսուհու հիմնադրամ) բարեգործական կազմակերպությունը: Մասնավոր խոսակցության ընթացքում թագուհին, արքայազն Հարրին եւ Մարքլը համակարծիք են եղել, որ իրենց անհրաժեշտ Է ռեբրենդինգ անցկացնել: Զույգը համաձայնել Է, որ տիտղոսներից եւ թագավորական արտոնություններից հրաժարվելուց հետո Sussex Royal բրենդի օգտագործումը հարցերի տեղիք կտա հասարակության մեջ: Արդյունքում որոշում Է ընդունվել, որ Սասեքսի դուքսերն իրենց նախագծերը, այդ թվում՝ պաշտոնական կայքը եւ բարեգործական հիմնադրամը, կգրանցեն նոր անվանումով: