Բաղդադում երկրորդ ձյունն Է տեղացել վերջին 100 տարվա ընթացքում

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Իրաքի մայրաքաղաքում երկրորդ անգամ ձյուն Է տեղացել վերջին 100 տարվա ընթացքում: Այդ մասին հայտնել են մերձավորարեւելյան ԶԼՄ-ները, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Վերջին մեկ դարում նման եղանակային երեւույթ Բաղդադում դիտվել Է միայն 2008 թվականին:

Նշվում Է, որ Իրաքի հյուսիսում ձնատեղումը հազվադեպ երեւույթ չԷ, հատկապես լեռնային տեղանքում, բայց Բաղդադում նման տեղումները խիստ հազվադեպ բան են: Տեղի բնակիչներն ակտիվորեն լուսանկարում են ձյունը եւ պատկերները զետեղում սոցցանցերում:

Դրանցում երեւում Է, որ ավտոմեքնաները, արմավենիները, ճանապարհները ծածկված են ձյան ոչ հաստ շերտով: Փետրվարին Բաղդադում օրական միջին ջերմաստիճանն ըստ Ցելսիուսի կազմում Է մոտավորապես 16 աստիճան: Սակայն այժմ Իրաքի մայրաքաղաքում միայն պլյուս երեք աստիճան Է, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը:

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU