Վայրկյանում 7.6 բառ. Էմինեմը ռեփի նոր ռեկորդ է սահմանել

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի ռեփեր և պրոդյուսեր Մարշալ Մեթերսը, որն ավելի հայտնի է Էմինեմ կեղծանվամբ, Godzilla երգում արագ ռեփ կարդալու նոր ռեկորդ է սահմանել: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, ինչպես հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին հայտնում է eminem pro հարթակը:

Երգի վերջին 30 վայրկյանում նա արտասանում է 229 բառ, որն էլ կազմում է վայրկյանում մոտ 7,6 բառ կամ 11,3 վանկ: Այս ցուցանիշը Էմինեմին հնարավորություն է տվել թարմացնել իր նախորդ ռեկորդները:

Հունվարի 17-ին Էմինեմն առանց վաղօրոք տեղեկացնելու թողարկել էր "Music to Be Murdered By" նոր ալբոմը: