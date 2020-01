Էմինեմը նոր ալբոմ Է թողարկել

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ՀՈւՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Էմինեմն առանց վաղօրոք տեղեկացնելու թողարկել Է "Music to Be Murdered By" նոր ալբոմը: Ռելիզը 11-րդն Է դարձել երգչի դիսկոդարանում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հաղորդվում Է նրա կայքում:20 թրեքների ձայնագրությանը մասնակցել են Էդ Շիրանը, Անդերսոն Փաքը, Skylar Grey-ը, Juice WRLD-ը եւ այլ կատարողներ: Ռեփերը զետեղել Է կոմպոզիցիաներից մեկի՝ "Darkness"-ի հոլովակը:Ալբոմի շապիկին Էմինեմը կանգնած Է՝ մի քունքին ատրճանակ պահած, մյուսին՝ կացին: Twitter-ում ռեփերը պարզաբանել Է, որ ալբոմը ստեղծելուն իրեն ոգեշնչել Է ռեժիսոր Ալֆրեդ Հիչքոքի հայտնի լուսանկարը:Էմինեմը (իսկական անունը՝ Մարշալ Բրյուս Մեթերս 3-րդ) հանրաճանաչ Է դարձել 1999 թվականին, երբ թողարկեց Real Slim Shady սկավառակը, որը Grammy մրցանակ ստացավ որպես լավագույն ռեփ-ալբոմ: Նույն պարգեւներին են արժանացել նրա The Marshal Mathers LP (2000 թ.) եւ The Eminem Show (2002 թ.) սկավառակները, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: