Թոմ Յորքը չորս երգ Է զետեղել Ցանցում

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՀՈւՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Radiohead խմբի վոկալիստ եւ կիթառահար Թոմ Յորքը չորս ձայնագրություն Է զետեղել Ցանցում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հայտնել Է NME-ն:Այսպես, երաժիշտը ներկայացրել Է «Hearing Damage» ձայնագրությունը, այն ներառված Էր «Մթնշաղ: Սագա: Նորալուսին» ֆիլմի սաունդթրեքում, ինչպես նաեւ "What the Eyeballs Did", "S.A.D." եւ "Magic Beanz" կոմպոզիցիաները՝ նրա "Atoms for peace" նախագծից:Նախօրյակին Radiohead-ի մեներգչին «Օսկար» մրցանակի են անվանակարգել «Որբերի Բրուքլինը» ֆիլմից Daily battles երգի համար, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: