Ճապոնիայի խոշորագույն բանկերն իրենց ճապոնացի աշխատակիցներին կարգադրել են հեռանալ Իրանից. NHK

ԵՐԵՎԱՆ, 9 ՀՈւՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ճապոնիայի խոշորագույն բանկերը՝ Mitsubishi UFJ Financial Group-ը, Sumitomo Mitsui Financial Group-ը եւ Mizuho Financial Group-ը, իրենց այն աշխատակիցներին, որոնք Ճապոնիայի քաղաքացիություն ունեն, կարգադրել են հեռանալ Իրանից: Այդ մասին հունվարի 9-ին հայտնել Է NHK հեռուստաալիքը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:Նշվում Է, որ այդ որոշումն ընդունվել Է՝ ելնելով անվտանգության նկատառումներից՝ կապված Մերձավոր Արեւելքում իրադրության վատթարացման հետ: Նաեւ այդ բանկերի՝ Ճապոնիայի քաղաքացիություն ունեցող աշխատակիցներին հանձնարարվել Է հրաժարվել Իրանի հետ հարեւան երկրներ ուղեւորություններից:Ճապոնիայի ԱԳ նախարարությունը հունվարի 8-ին փակել Է Իրաքում գտնվող դեսպանությունը եւ Ճապոնիայի բոլոր քաղաքացիներին հանձնարարել Է հեռանալ այդ երկրի տարածքից, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: