Երգչուհի Մադոննան սուր ցավի պատճառով եւս մեկ համերգ Է չեղարկել ԱՄՆ-ում

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգչուհի Մադոննան սաստիկ ցավերի պատճառով ԱՄՆ-ում չեղարկել եւս մեկ համերգ՝ հաջակցություն Madame X ստուդիական ալբոմի: Շրջագայության եվրոպական մասը, որը հունվարի 12-ին սկսվում Է Պորտուգալիայում եւ մարտի 11-ին ավարտվում Ֆրանսիայում, մնում Է հարցականի տակ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Եթե ստիպված լինեմ հանգստանալ եւ ոչինչ չանել, ապա դա, համենայն դեպս, հիանալի կլինի»,-դեկտեմբերի 26-ին գրել Է 61-ամյա երգչուհին իր Twitter-ում:

If Im going to Rest and. Do Nothing at least i Can Do It in Style! Thank you Ricardo @Burberry #family #holiday #rest #traceyemin pic.twitter.com/kuFYamRnV2