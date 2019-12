Մահացել Է «Ընկերները» սերիալի գլխավոր երգի հեղինակը

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան 72 տարեկան հասակում մահացել Է ռեժիսոր եւ երգահան Ալլի Ուիլիսը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հայտնել Է Variety-ն: Աղբյուրը հրատարակությանը պատմել Է, որ մահվան պատճառ Է դարձել սրտի կանգը:Ալլի Ուիլիսը «Գրեմի» մրցանակի կրկնակի դափնեկիր Է «Դաշտերի մանուշակագույն ծաղիկները» մյուզիքլի եւ Էդի Մերֆիի մասնակցությամբ «Ոստիկանը Բեւեռլի Հիլզից» ֆիլմի երաժշտության համար:Բայց նա առավել մեծ հռչակ ձեռք բերեց «Ընկերները» սերիալի գլխավոր երգը գրելու համար: Սկզբնապես“I’ll be there for you” կոմպոզիցիան տեւում Էր մեկ րոպե, մինչեւ որ The Rembrandts խմբի երաժիշտներն այն չընդլայնեցին՝ ստեղծելով ամբողջական տարբերակը:Ալլի Ուիլիսը համագործակցել Է Earth, Wind & Fire կոլեկտիվի հետ, որոնց հետ թողարկել Է այնպիսի հիթեր, ինչպիսիք են "September"-ը, "Boogie wonderland"-ը, "In the stone"-ը եւ այլ երգեր, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: