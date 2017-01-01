Наш народ доказал, что его коллективная сила нерушима: oбращение Сержа Саргсяна по случаю праздников Нового Года и Святого Рождества

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание в связи с Новым годом и Рождеством Христовым. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента РА, в послании сказано:

Дорогие соотечественники,



Уходит в историю 2016 год, который был годом двадцатипятилетия восстановления нашей независимости. Это был, действительно, наполненный событиями и испытаниями период.



В апреле произошла четырехдневная война. На поле боя наш народ вновь доказал, что его коллективная сила нерушима, воля защищать страну непоколебима. Единство Армении, Арцаха и Диаспоры не отступит перед подлыми и вероломными нападениями. Из всех испытаний мы будем выходить ещё более сильными.



Пусть в нашей памяти 2016 год останется годом национального сплочения. В уходящем году мы сами себе и всему миру еще раз доказали, что такое национальный дух, воля к борьбе за свободу и Отечество.



С таким национальным согласием мы переходим во второе двадцатипятилетие нашей независимой государственности. Первый период нашей независимости был этапом противостояния войне и трудностям. В этот период мы выковали победу в освободительной борьбе Арцаха, заложили основы долговечности независимой армянской государственности.



B этом источник моего оптимизма. Также в этом исток наших завтрашних успехов. Вера в строительство лучшей страны и способность её защитить уже сделали нас еще сильнее. Каждую неделю, каждый месяц мы будем делать, может, маленький, но уверенный шаг к лучшему, более достойному, более благополучному будущему.



Мы вступаем в новый год увереными в своих силах. Предстоящие 25 лет будут периодом подъёма - строительства ещё более сильной и болеe благополучной Армении. Именно с этим духом мы каждый день будем идти вперёд по пути осуществления заметных для всех нас и ощутимых перемен.



Мы вступаем в новый год с серьёзными и реалистреалистичными программами. Положительные результаты последовательных и широкомасштабных перемен, как в экономике, так и в других областях, в ближайшем будущем будут уже ощутимы для всех. Верю, что новому правительству это удастся, и это будет успехом всех нас.



Наступающий год будет решающим по нескольким причинам. Весной 2017 года пройдут выборы в Национальное Собрание. Наша обществeнность, объединившись, может организовать такой политический процесс, которому будет доверять каждый его представитель. Нам необходимы именно такие выборы, чтобы корабль нашего государства избежал известных из прошлого подводных камней.



Дорогие соотечественники,



За праздничными новогодними столами мы все поднимаем бокалы за армянскую армию, за тех людей, которые в эти минуты охраняют наш мир. Также взываем к памяти солдат и офицеров, обессмертивших себя в 2016 году и до этого. Мы желаем силы их семьям и родным.



Также предлагаю поднять бокалы за наше новое поколение, за наших детей. Они - поколение независимости, которое держит неприкосновенными наши границы. Благодаря им, наш триколор развевается на Олимпийских играх.



Представители этого поколения возвращаются cо всемирных школьных предметных олимпиад с десятками медалей. Их творческая мысль открывает двери самых известных очагов культуры и науки.



Ради их образования и роста мы не пожалеем никаких средств. По моему глубокому убеждению, именно так мы создадим во много раз лучшую Армению, чем имеем сейчас.



Дорогие друзья!



В новом 2017 году желаю вам и вашим семьям счастья, мира и любви. Поздравляю с Новым годом и Святым Рождеством!

