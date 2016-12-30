МИД РФ предложил объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата

Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Вашингтоне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - сказал он. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

Лавров сообщил, что ведомство также предложило запретить США пользоваться двумя объектами в российской столице.

Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ в американские выборы безосновательны.