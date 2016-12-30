Spiegel: Мартин Шульц отказался стать кандидатом в канцлеры ФРГ от социал- демократов

Глава Европарламента (ЕП) социал-демократ Мартин Шульц дал понять своим однопартийцам, что они не могут рассчитывать на него в качестве кандидата в канцлеры ФРГ на предстоящих в 2017 году парламентских выборах. Об этом, со ссылкой на ТАСС сообшает Арменпресс.

Отныне решение, кто станет кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), по сути остается за главой СДПГ Зигмаром Габриэлем. Многие члены партии были уверены, что нынешний глава ЕП станет достойным конкурентом Ангелы Меркель в гонке за пост канцлера, и поэтому пытались убедить Шульца открыто заявить о готовности стать кандидатом. Тем самым он добился бы того, чтобы по этому вопросу голосовали члены СДПГ.

Ранее Габриэль, который как лидер партии является "естественным" кандидатом в канцлеры от СДПГ, объявил, что в случае наличия нескольких претендентов проведет первичные выборы. Шульц в этом случае был бы явным фаворитом. По данным издания, очевидно, глава ЕП побоялся выставить свою кандидатуру и вступить в открытую борьбу с Габриэлем.

Официально СДПГ объявит имя своего кандидата во второй половине января. Выборы в Бундестаг пройдут в Германии осенью следующего года. Ранее о готовности пойти на четвертый срок канцлером ФРГ объявила Ангела Меркель (Христианско-демократический союз).