Помощница Трампа назвала новые санкции против РФ попыткой Обамы загнать магната в угол
Ближайшая помощница избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй считает, что новые антироссийские санкции, объявленные властями США, могут являться попыткой администрации Обамы лишить республиканца свободы действий. Об этом Конуэй заявила в четверг в эфире телеканала CNN.
"Даже те, кто симпатизируют президенту Обаме в большинстве вопросов, отмечают, что он сделал это сегодня, в частности чтобы загнать в угол избранного президента Трампа", - сказала она. Помощница республиканца разъяснила, что такая точка зрения приводится, к примеру, в публикации в газете NYT.
"Очень жаль, если мотивацией в данном вопросе была политика, но мы не можем не думать, что часто ситуация обстоит именно так", - добавила Конуэй. "По нашему мнению, это не то, что называют спокойной передачей власти в демократическом государстве", - подчеркнула она.