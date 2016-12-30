Мобильная связь Ucom теперь доступна в ереванском метрополитене и в тоннеле Дилиджана

В течение всего 2016 года с целью расширения и модернизации своей мобильной сети компания Ucom устанавливала новые станции не только в столице, но и в разных регионах Армении. Полностью завершены строительные работы по установке станций, а также обеспечено их электроснабжение. Благодаря всему этому абоненты Ucom получили возможность не только воспользоваться высококачественными голосовыми услугами мобильной связи, но и бесперебойно и беспрерывно использовать все функции сетевых карт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

В результате работ этого года сеть 4G+ доступна в Ереване, причем, и в ереванском метрополитене тоже, в городе Цахкадзор, на протяжении всего отрезка и всей дороги Ереван-Вагаршапат, а также в деревнях этой зоны, в самом Вагаршапате, в Гаваре, Мартуни и в прилегающих к ним деревнях, а также на дорогах данной зоны.

В области Гегаркуник новая сеть доступна в деревнях и селах Гандзак, Кармиргьюх, Сарухан, Ланджахбьюр, Личк, Верхний Геташен, Вардашен, Астхадзор, Золакар, Варденик и в других окрестных деревнях. В Армавирской области можно воспользоваться новой сетью в деревнях и селах Айтах, Гегакерт, Овтамедж, Аршалуйс, Цакгьюх, Артимет, Звартноц, Паракар, Мусалер, Айанист, Хачпар, Овташат, Зорак, Даштаван и в других окрестных деревнях.

«На протяжении всего года, в том числе и в эти снежные дни, наш технический персонал продолжал работу по модернизации сети, причем зачастую, в крайне опасных условиях, однако все это делалось лишь с целью заслужить довольство наших абонентов», - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Сеть 3G также была модернизирована в Ширакском регионе, в частности, в общинах Артик, Маралик, Талин, Сарнахбьюр, Мусаелян, Арташен. Были проведены работы по модернизации и в Вайоц Дзоре: в Джермуке, Кечуте, Гермоне, Гохтанике, Аратесе, Кармрашене, и на межобщинных дорогах. Работы по улучшению сети были проделаны и в регионе Арагацотн: в Апаране, Меликгьюхе, а в Тавушской области – в тоннеле Дилиджана и на протяжении всего дорожного полотна от Севана до Дилиджана.