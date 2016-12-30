В результате карательных действий ВС Армении противник понес еще 4 потери в живой силе

Этой ночью продолжилось логическор завершрние провокации, устроенной накануне азербайджанской стороной: армянские подразделения провели карательную операцию, в результате чего понес еще 4 потери в живой силе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, об этом он пишет на своей странице в Facebook.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия Азербайджана, противник был отброшен, дав жертвы и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций. Азербайджанская сторона понесла потери в количестве 7 военнослужащих.

К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

МО Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении азербайджанской стороной. Вся ответственность за произошедшую провокацию ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.