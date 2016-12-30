На армянском опорном пункте обнаружено тело человека со смертельными огнестрельными ранениями, в азербайджанской военной форме

МО Армении сообщает, что в результате того, что утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения на территорию Армении, на армянском опорном пункте было обнаружено тело человека со смертельными огнестрельными ранениями, в азербайджанской военной форме. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

«Как мы уже сообщали, на участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия Азербайджана, противник был отброшен, оставив на армянском опорном пункте тело человека со смертельными огнестрельными ранениями, одетого в азербайджанскую военную форму. Проводятся соответствующие действия для выяснения его личности»,- сказано в заявлении МО Армении.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия Азербайджана, противник был отброшен, дав жертвы и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций.

К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

Минобороны Армении делит тяжесть утраты и выражает соболезнование родным павших.

МО Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении азербайджанской стороной. Вся ответственность за произошедшую провокацию ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.