Благодаря благотворительной программе «Давайте содержать детей в семьях» еще две семьи имеют возможность обеспечения стабильного дохода

Благодаря благотворительному проекту «Давайте содержать детей в семьях», реализуемого совместными усилиями Фонда Ucom и World Vision Армения, абоненты Ucom и в этом месяце тоже помогли создать устойчивый источник дохода для еще двух семей. На этот раз поддержка была оказана семье Закарянов с двумя детьми, а также неполной семье Балаянов с пятью детьми, проживающим в Сюникской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

Семья Закарянов проживает в тяжелых социально-экономических условиях в доме одного из своих родственников. Родители имеют высшее образование, но не обеспечены работой и не имеют возможности для удовлетворения минимальных потребностей своих двоих сыновей. Старший сын Закарянов имеет степень инвалидности с раннего детства на основе диагностированного детского церебрального паралича. Источником дохода для семьи являются отцовское пособие по инвалидности и пособие по бедности семьи, которых не хватает для удовлетворения даже самых первичных потребностей Закарянов. И хотя в семье достаточно затруднительная ситуация из-за тяжелых социальных условий, родители окружили своих детей большой любовью и заботой.

В семье Балаянов мать собиралась родить своего пятого ребенка, когда ее муж внезапно ушел из жизни в результате сердечного приступа, переложив на плечи жены заботу о детях и обязанности по их воспитанию. Дом, в котором проживает семья Балаянов, находится в крайне неутешительном состоянии, а источником дохода являются семейное пособие по бедности и пособия для детей, лишенных одного из родителей, что также недостаточно для удовлетворения основных потребностей детей.

В рамках программы «Давайте содержать детей в семьях», учитывая навыки кройки и шитья матери семьи Закарянов в улучшении социально-экономического положения семьи, фонд Ucom предоставил рабочие инструменты и необходимые принадлежности: швейную машинку, машинку для оверлока, утюг, текстильные материалы и т.д. А матери семьи Балаянов предоставили корову, теленка, фураж, были обеспечены минимальные санитарно-гигиченические условия в доме, детям предоставили одежду и постельные принадлежности. Все это позволит семьям обеспечить себе постоянный доход и улучшить свое социально-экономическое положение.

Матери обеих семей теперь уверены, что они уже смогут обеспечить самые основные потребности своих семей и содержать детей в семье, под родительской опекой.

«Сегодня мы подытоживаем процесс SMS-пожертвований, посредством которого абоненты компании Ucom помогали создавать устойчивые источники дохода для семей, проживающих в условиях крайней нищеты. В течение трех лет реализации программы 49 семей получили помощь в рамках суммы, пожертвованной через SMS-сообщения и удвоенной компанией Ucom», - отметил руководитель по развитию бренда и отдела коммуникаций компании Ucom Ашот Барсегян.

«В рамках совместной программы World Vision Армения и фонда Ucom мы дали семье Закарянов возможность самой предоставлять услуги кройки и шитья, задействовали г-жу Анаит в разных обучающих программах и помогли развить ее навыки. А семье г-жи Вероники мы не только предоставили материальную помощь, но и поддержку на основе индивидуального плана развития семьи, составленного World Vision. В обоих случаях, создав устойчивый источник дохода, мы предотвратили уход детей в интернаты», - сказал директор по маркетингу World Vision Армения Артак Ордян.

Программа «Давайте содержать детей в семьях», реализуемая совместными усилиями Фонда Ucom и World Vision Армения, дает возможность абонентам Ucom ежемесячно жертвовать 200 или 500 драмов в месяц, путем отправления SMS-сообщений на короткие номера 1234 или 5678. В конце месяца Фонд Ucom удваивает собранную за месяц сумму и направляет ее на реализацию проекта. В рамках проекта нуждающиеся семьи получают средства и оборудование, позволяющие обеспечить создание стабильного источника дохода и возможности воспитания детей в семье.