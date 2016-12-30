На своем внеочередном заседании ЦИК Армении утвердила график работ и мероприятий по подготовке предстояших 2-го апреля парламентских выборов в Армении.

Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян заявил, что в утвержденном графике в общей сложности имеется 117 пунктов, которые соответствуют Избирательному кодексу. «Первое действие по указанному графику – справка о числе избирателей, предоставляемая полицией Армении, в срок, не позже чем за 3 дня после назначения даты выборов. Эта справка нами уже получена. Расценки на платное время по радио и ТВ для предвыборной агиткампании будут предоставлены до 9-го января 2017года, до этого же срока будет установлено максимальное число кандидатов, указываемых в списках политических партий»,- сказал председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

Как передает «Арменпресс», предъявление документов на участие в выборах начнется с 6-го февраля и завершится 16-го февраля 2017 года. «Предвыборная агиткампания к парламентским выборам стартует в Армении с 5-го марта и завершится 31- го марта 2017 года. День гголосования – 2-е апреля. Электронное голосование начнется 24- го марта 2017 года. В нем принимают участие сотрудники диппредставительств Армении за рубежом и члены их семей. На электронное голосование отводится 2 суток, и оно завершится26- го марта 2017 года»,- сказал председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.