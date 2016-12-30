Президент Армении Серж Саргсян посетил пантеон в Ераблуре

30-го декабря президент Армении Серж Саргсян вместе с католикосом Гарегином Вторым и высшим руководством страны посетили военный пантеон в Ераблуре, где воздали честь павшим за независимость Армении воинам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.