Бако Саакян подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О занятости".
Президент Бако Саакян подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О занятости". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.
09:15, 26.12.2016
Предстоящие новости: 26.12.2016
09:37, 23.12.2016
Ереванский бестселлер 4/42: в рейтинговой таблице появилась новая книга
- 10:49 Бако Саакян подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О занятости".
- 10:43 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 10:35 Дорога Берд-Чамбарак закрыта по причине метели
- 00:46 Армения ждет от сопредседателей Минской группы ОБСЕ строгих адресных оценок в отношении провокации Азербайджана
- 00:43 Армения движется верным путем: Эдуард Шармазанов подвел политические итоги года
- 29.12-22:37 Шармазанов положительно оценивает заявление генсека ОДКБ об азербайджанской провокации
- 29.12-21:59 Пожарные потушили пожар, вспыхнувший в селе Хоронг Армавирской области
- 29.12-21:42 Спасатели вывели из заторов застрявшие в разных районах республики автомобили
- 29.12-21:16 В селе Камо Ширакской области сгорели крыша подсобного помещения и 200 связок корма для скота
- 29.12-20:59 Предстоящие на 30 декабря мероприятия
- 29.12-20:33 Возобновление столкновений демонстрирует важность работы по мирному урегулированию карабахского конфликта: Уорлик
- 29.12-20:05 Директор государственного информационного агентства «Арменпресс» награжден медалью 25-летия независимости Казахстана
- 29.12-19:40 В Следственном комитете Республики Армения возбуждено уголовное дело по факту развязывания вооруженными силами Азербайджана агрессивной войны
- 29.12-19:33 В Армении есть закрытые автодороги
- 29.12-19:23 СМИ: бывший премьер Британии Кэмерон может стать генсеком НАТО
- 29.12-19:14 В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения группы военнослужащих Армии обороны
- 29.12-17:55 Блеф с «Платформой для мира» рассыпается на глазах: ее «участники» один за другим опровергают свою причастность к проекту азагитпропа
- 29.12-17:42 Было созвано заключительное пленарное заседание 4-й сессии Национального собрания НКР
- 29.12-17:30 МО НКР опровергает азербайджанскую информацию об обстреле села противника в направлении Акны
- 29.12-17:30 Китайцы сделали огромного петуха в виде Трампа
- 29.12-17:24 Bang & Olufsen отметил юбилей выпуском коллекции гаджетов
- 29.12-17:18 В Китае дали старт движению машин по самому высокому в мире навесному мосту
- 29.12-17:00 AFP: сирийская оппозиция за рубежом объявила о поддержке соглашения о прекращении огня
- 29.12-16:56 Формат "большой восьмерки" себя исчерпал, заявил Лавров
- 29.12-16:49 Хабаровские автомобилисты сделали «елку» из машин
- 29.12-16:44 Лавров: администрация Трампа может присоединиться к урегулированию в САР
- 29.12-16:28 Президент Армении подписал указ о проведении очередных выборов в Национальное Собрание
- 29.12-16:21 ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты в Москве боевиков ИГ
- 29.12-15:30 Грузия выделит Сирии 100 тысяч долларов
- 29.12-15:27 Путин подписал закон о соглашении с Арменией по созданию на Кавказе системы ПВО
- 29.12-15:22 Модель Белла Хадид показала свою первую коллекцию одежды
- 29.12-15:21 Бордюжа назвал действия Азербайджана возле Чинари провокацией
- 29.12-15:13 Аргентинец закончил школу в 80 лет
- 29.12-15:00 Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не было
- 29.12-14:50 Грузинская премия «Золотой пергамент» вручена агенству «Арменпресс»
10:24, 29.12.2016
Просмотрели 1512 раз Азербайджан предпринял попытку диверсионного проникновения на государственной границе в области Тавуш: вооруженные силы Армении вступили в бой
11:39, 23.12.2016
Просмотрели 1373 раз Американка превратила свое рабочее место в рождественскую сказку
18:33, 24.12.2016
Просмотрели 1207 раз Арташес Гегамян: 2017 год: Россия и Армения - время созидания и великих свершений
10:26, 28.12.2016
Просмотрели 1095 раз Французская актриса Клоди Жансак скончалась на 90-м году жизни
13:42, 26.12.2016
Просмотрели 1093 раз Выплаты родственникам погибших в крушении Ту-154 начнутся в ближайшее время