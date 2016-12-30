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Бако Саакян подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О занятости".


Президент Бако Саакян подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О занятости". Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.



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