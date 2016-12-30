Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 30-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками и иметь при себе цепи.



