МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 30-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении, в основном, открыты. Дорога Берд-Чамбарак закрыта по причине метели.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Вайка, Апарана, Арагаца, Раздана и на перевале Варденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.