Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, стреляла на линии соприкосновения около 1300 раз
Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, стреляла на линии соприкосновения около 1300 раз.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.
В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 29-го на 30-е декабря азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 1300 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения снайперские винтовки.
Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости».