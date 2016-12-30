На армяно-азербайджанской границе ночью было относительно спокойно: Арцрун Ованнисян

В ночь с 29-го на 30-е декабра на армяно-азербайджанской границе было относительно спокойно. ВС Армении контролируют ситуацию, стреляли нечасто. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, об этом он пишет на своей странице в Facebook.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия Азербайджана, противник был отброшен, понеся потери и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций.

К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

Минобороны Армении делит тяжесть утраты и выражает соболезнование родным павших.

МО Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении азербайджанской стороной. Вся ответственность за произошедшую провокацию ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.