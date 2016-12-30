Армения ждет от сопредседателей Минской группы ОБСЕ строгих адресных оценок в отношении провокации Азербайджана

Армения владеет неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении азербайджанской стороной во время неудачной попытки диверсионной вылазки юго-восточнее села Чинари Тавушской области. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после завершения заседании ВО РПА сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

«Неопровержимым доказательством является труп азербайджанского военнослужащего, оставленный противником на армянской территории»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

С его слов, он надеется на строгие и адресные оценки со стороны международного сообщества, особенно, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как минимум, на уровне оценок, прозвучавших из уст генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи.

«Пришло время называть вещи своими именами. Если Азербайджан нарушил режим прекращения огня и предпринял диверсионную вылазку, чему есть четкие доказательства, то мы надеемся, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ дадут этому надлежащие оценки, поскольку общие оценки или же молчание делают Азербайджан еще наглее»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Он уверил, что армянские вооруженные силы осуществили и будут осуществлять свои прямые обязательства.