Армения движется верным путем: Эдуард Шармазанов подвел политические итоги года

Зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов подвел политические итоги 2016-го года. Как передает «Арменпресс», об этом он высказался в беседе с журналистами после завершения заседании ВО РПА 29-го декабря.

Зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов подчеркнул, что политический год выпал довольно трудный, были неудачи, недостатки, преимущества. «В общем, год был довольно трудный, полный событиями. После принятия новой Конституции это был, фактически, первый год. Мы почувствовали на себе веяния новой Конституции. Прежде всего, 12-го февраля президент Армении Серж Саргсян выступил с программной речью, которой поставил на деловые рельсы курс реформ в Армении, он задал те критерии и стандарты, которым должны соответствовать государственные должностные служащие. Я уверен, что если бы не было четырехдневной апрельской войны, то те реформы, которые начались после июля, начались бы значительно раньше, поскольку о необходимости реформ во всех сферах общественной жизни сказал в своей речи президент Армении Серж Саргсян»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

С его слов, они будут неуклонно следовать пути, указанному президентом Армении Сержем Саргсяном в упомянутой программной речи.

Зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов добавил, что год был для Армении насыщенным вызовами и во внешнеполитическом аспекте. С его слов, факт четырехдневной апрельской войны стал серьезным вызовом не только армянской государственности, но и всему региону в целом.

«Еще раз я хочу склонить голову перед всеми нашими героями. Все они не жертвы, но герои, которые, не пожалев жизней, ушли в вечность во имя родины. Сегодня в значительной мере и благодаря им мы живем в относительно мирной ситуации. Четырехдневная апрельская война показала, что Азербайджан потерпел фиаско. Планы военно-политического руководства Азербайджана не сбылись. Это показали саммиты в Санкт-Петербурге и Вене. Азербайджан хотел начать переговоры с нуля, и это ему не удалось. Азербайджану не удалось захватить населенных пунктов. На несколько часов им удалось захватить Талиш, однако сегодня Талиш наш, наши вооруженные силы смогли отбить его»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

С его слов, армянские стороны четко отметили, а страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли, что соглашения о прекращении огня и перемирии 1994 и 1995 годов были необходимостью. «Более того, президент Армении Серж Саргсян говорил о необходимости ряда понятий, которые я назвал «апрельскими тезисами». Там речь четко идет об увеличении полномочий Личного представителя ОБСЕ и о применении и внедрении механизмов мониторинга. В Санкт-Петербурге и Вене эти тезисы были приняты, получили от сопредседателей Минской группы ОБСЕ плоть и кровь. Это было закреплено на саммитах в Санкт-Петербурге и Вене»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Следующее трагическое событие, по мению зампредседателя НС Армении, это июльские события, когда группа вооруженных лиц захватила территорию полка ППС в Ереване. Как сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, власти Армении в эти дни не пошли по классическому пути борьбы с терроризмом, они проявили толерантность.

«Благодаря переговороам, которые продлились несколько недель, нам удалось удержать нашу страну от новых потрясений и жертв. Это произошло исключительно вследствие гибкой политики властей»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

С его слов, следующее важное событие – 25-летие независимости Армении. «Несмотря на все имеющиеся недостатки, Армения движется верным путем. Мы уже имеем состоявшуюся Республику Армения – со всеми развитыми институтами. Уже являются фактом поколение независимости Армении, развитые государственные институты, общество, свободная пресса. Самое большое достижение за годы независимости – наше поколение независимости Армении, национальная армия и наши демократические институты»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

С его слов, следующее важное событие – принятие нового Избирательного кодекса, ставшее небывалым примером консолидации. «Это стало исторической консолидацией политичесих сил в новейшей истории независимой Армении: впервые власти и оппозиция подписали единый политический документ. Этим были заложены серьезные основы для того, чтобы парламентские выборы 2017 года стали лучшими в новейшей истории независимой Армении. Власти, пойдя на взаимные уступки, показали, что являются самой заинтересованной стороной, чтобы выборы в нашей стране прошли свободно, сраведливо и прозрачно»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Он высказался также о новом правительстве Армении, подчеркнув, что это будет правительство реформ. «За эти месяцы правительство Карапетяна показало, что в силах осуществить те задачи, которые обозначены в программе правительства Армении»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.