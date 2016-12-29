Шармазанов положительно оценивает заявление генсека ОДКБ об азербайджанской провокации

На заседании Исполнительного органа РПА министр обороны Армении Виген Саркисян представил ситуацию в Тавушской области. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

“Вы знаете, что сегодня утром азербайджанская сторона совершила диверсионное действие около села Чинари, в результате чего погибли солдаты наших ВС. Хочу в первую очередь от себя и от имени партии выразить соболезнования членам семьи и родственникам погибших.

И, конечно, данные действия Азербайджана доказывают, что эта страна продолжает деструктивную политику. Это также угроза региональной безопасности. Мы осуждаем это и считаем, международная общественность должна строго осудить данные действия руководства Азербайджана.

Более того, считаем, что вся ответственность за совершенное сегодня диверсионное действие лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана”, - сказал Шармазанов.

Он коснулся также заявления генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, в котором последний назвал действия Азербайджана провокацией. “Мы положительно оцениваем это заявление в том плане, что Бордюжа в своем заявлении использует термин Нагорно-Карабахская Республика.

Не думаю, что это ошибка, так как такая серьезная структура как ОДКБ не допустила бы подобной ошибки. Мы считаем, что с подобной резкой оценкой выступит также Минская группа ОБСЕ, так как Азербайджан подобным образом отвечает на достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности”, - заявил Шармазанов․

“В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность”, - говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Н.Бордюжи в связи с вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе.