Пожарные потушили пожар, вспыхнувший в селе Хоронг Армавирской области

В 11.50 29-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что в одном из курятников в селе Хоронг Армавирской области вспыхнул пожар.

На место выехали 2 боевых расчета.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, выяснилось, что горит крыша на площади в 130 кв м подсобного помещения площадью в 350 кв м рядом с курятником и размещенные там 20 м кабеля.

Пожар был изолирован в 12.46 и потушен в 13.18.