Спасатели вывели из заторов застрявшие в разных районах республики автомобили

В 15.58 29-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на дороге в село Риа-Таза-Шенкан в снежном заторе застрял автомобиль: необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, спасатели вывели из затора застрявший автомобиль марки ГАЗ-53, госномер - 09 VV 947.

В 15.47 29-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на дороге в село Татул области Арагацотн в снежном заторе застрял автомобиль: необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Спасатели вывели из затора застрявший автомобиль марки ВАЗ-2106, госномер - 03 OL 119.

В 11.50 29-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на дороге в село Нигаван области Арагацотн в снежном заторе застряли автомобили: необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Спасатели вывели из затора 14 застрявших автомобилей с 45 пассажирами.

В 03.00 29-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что во дворе здания номер 9 по улице Гая в Ереване застряли автомобили скорой помощи: необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. Выяснилось, что застряли 2 автомобиля скорой помощи.

Спасатели вывели из затора автомобили скорой помощи: марки

«Ford», госномер - 793 LU 64 (водитель – Х.В.) и «Ford», госномер - 033 UL 64 (водитель – А.М.).

В 00.34 29-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на дороге к водохранилищу Ахбюрак в городе Раздан области Котайк в снежном заторе застрял автомобиль: необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Спасатели вывели из затора автомобиль марки «Opel Astra G», госномер - 34 CD 351 с одним пассажиром.