В селе Камо Ширакской области сгорели крыша подсобного помещения и 200 связок корма для скота

В 14.48 29-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что в одном из домов по улице номер 1 в селе Камо Ширакской области вспыхнул пожар.

На место выехал боевой расчет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, выяснилось, что горит крыша подсобного помещения площадью в 72 кв м и размещенные там 200 связок корма для скота.

Пожар был изолирован в 15.30 и потушен в 17.16.