Предстоящие на 30 декабря мероприятия
20:59, Декабрь 29, 2016
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 30 декабря мероприятий
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09:15, 26.12.2016
Предстоящие новости: 26.12.2016
09:37, 23.12.2016
Ереванский бестселлер 4/42: в рейтинговой таблице появилась новая книга
- 20:59 Предстоящие на 30 декабря мероприятия
- 20:33 Возобновление столкновений демонстрирует важность работы по мирному урегулированию карабахского конфликта: Уорлик
- 20:05 Директор государственного информационного агентства «Арменпресс» награжден медалью 25-летия независимости Казахстана
- 19:40 В Следственном комитете Республики Армения возбуждено уголовное дело по факту развязывания вооруженными силами Азербайджана агрессивной войны
- 19:33 В Армении есть закрытые автодороги
- 19:23 СМИ: бывший премьер Британии Кэмерон может стать генсеком НАТО
- 19:14 В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения группы военнослужащих Армии обороны
- 17:55 Блеф с «Платформой для мира» рассыпается на глазах: ее «участники» один за другим опровергают свою причастность к проекту азагитпропа
- 17:42 Было созвано заключительное пленарное заседание 4-й сессии Национального собрания НКР
- 17:30 МО НКР опровергает азербайджанскую информацию об обстреле села противника в направлении Акны
- 17:30 Китайцы сделали огромного петуха в виде Трампа
- 17:24 Bang & Olufsen отметил юбилей выпуском коллекции гаджетов
- 17:18 В Китае дали старт движению машин по самому высокому в мире навесному мосту
- 17:00 AFP: сирийская оппозиция за рубежом объявила о поддержке соглашения о прекращении огня
- 16:56 Формат "большой восьмерки" себя исчерпал, заявил Лавров
- 16:49 Хабаровские автомобилисты сделали «елку» из машин
- 16:44 Лавров: администрация Трампа может присоединиться к урегулированию в САР
- 16:28 Президент Армении подписал указ о проведении очередных выборов в Национальное Собрание
- 16:21 ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты в Москве боевиков ИГ
- 15:30 Грузия выделит Сирии 100 тысяч долларов
- 15:27 Путин подписал закон о соглашении с Арменией по созданию на Кавказе системы ПВО
- 15:22 Модель Белла Хадид показала свою первую коллекцию одежды
- 15:21 Бордюжа назвал действия Азербайджана возле Чинари провокацией
- 15:13 Аргентинец закончил школу в 80 лет
- 15:00 Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не было
- 14:50 Грузинская премия «Золотой пергамент» вручена агенству «Арменпресс»
- 14:45 Баку идет против общечеловеческой системы ценностей: Заявление МИД Армении
- 14:44 Омбудсмен Армении осудил попытку диверсионного проникновения азербайджанских ВС у села Чинари
- 14:38 В Аргентине произошло сильное наводнение
- 14:28 Озеро Севан и его водосборный бассейн в будущем году будут полностью очищены от бытового мусора
- 14:24 Азербайджанская сторона потеряла 7 военнослужащих: в ВС Армении раненых нет
- 14:15 СМИ: после смерти Джорджа Майкла остались три неизданных альбома
- 14:10 Россияне больше всего доверяют Путину, Шойгу и Лаврову, показал опрос
- 14:03 В регламенте Министерства транспорта, связи и информационных технологий произошли изменения
- 14:01 Экс-депутат Кнессета надеется, что Израилю удастся объяснить Азербайджану нецелесообразность экстрадиции Лапшина
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