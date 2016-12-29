Директор государственного информационного агентства «Арменпресс» награжден медалью 25-летия независимости Казахстана

В посольстве Казахстана в Армении 29 декабря ряд общественных, политических, культурных деятелей и представителей СМИ были удостоены наград за содействие развитию сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Арменпресс, медалями 25-летия независимости Казахстана были награждены депутат Национального Собрания Армении Айк Бабуханян и директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян. Медали вручил посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

Посол высоко оценил межпарламентское сотрудничество, подчеркнув вклад сопредседателя парламентской группы дружбы Левона Мартиросяна.

Получившие награды лица поблагодарили главу дипломатической миссии Казахстана в Армении и направили поздравления с Новым годом всему народу Казахстана.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества в следующем году.