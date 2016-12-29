В Следственном комитете Республики Армения возбуждено уголовное дело по факту развязывания вооруженными силами Азербайджана агрессивной войны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, подразделения ВС Азербайджана, нарушив нормы международного права по мирному сосуществованию государств и народов, с целью захвата опорных пунктов вооруженных сил Армении, осуществляющих оборону участка государственной границы юго-восточнее села Чинари приграничной зоны Тавушской области Республики Армения, рано утром 29-го декабря 2016 года, нарушив территориальную целостность Республики Армения, совершив акт агрессии в отношении Республики Армения, проникли на территорию; развернув боевые действия, развязав агрессивную войну, совершили вооруженное нападение на личный состав опорного пункта «N», находящегося под охраной N –ской воинской части МО Армении.

Азербайджанскими ВС по мотиву национальной и религиозной ненависти были убиты военнослужащие той же воинской части – старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эрик Гарикович Абовян и Эдгар Григорьевич Нароян. После этого, встретив сопротивление подразделений опорного пункта и пришедших на помощь военнослужащих, ВС Азербайджана отступили назад.

По данному факту шестым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 384 и пунктам 1, 7 и 13 части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Республики Армения. Ведется предварительное следствие.