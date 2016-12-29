В Армении есть закрытые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 29-го декабря по положению на 19.00 часов в республике автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, закрыты автодороги Берд-Чамбарак, Урасар-Катнахпюр и дороги сел Сипан, Шенкани, Авшен, Чарчакис, Мирак, Нигаван.

На Варденяцском перевале, автодорогах Сотк-Карвачар, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди, Горис-Сисян, Сараван-"Зангер" и на автодорогах областей Котайк и Ширак местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.