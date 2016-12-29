В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения группы военнослужащих Армии обороны

В резиденции президента Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) 29 декабря состоялась торжественная церемония награждения группы военнослужащих Армии обороны и воинов-освободителей, продемонстрировавших отвагу и мужество при защите границ Родины в ходе широкомасштабных военных действий, развернутых противником в период с 2 по 5 апреля 2016 года, а также лиц, добившихся весомых успехов в различных сферах жизнедеятельности республики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, арцахские спортсмены, достигшие высоких результатов в 2016 году, были удостоены материального поощрения.

В ходе мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших сегодня в Тавушской области при защите границ родины.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.