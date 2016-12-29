Блеф с «Платформой для мира» рассыпается на глазах: ее «участники» один за другим опровергают свою причастность к проекту азагитпропа

Утром 29-го декабря, в канун новогодних праздников, на участке государственной границы Армении юго-восточнее села Чинари Тавушской области азербайджанские войска предприняли неудачную попытку диверсионной вылазки. Благодаря эффективным действиям подразделений ВС Армении, агрессор был вынужден отступить, оставив семерых убитых и раненых, в том числе, на боевых позициях армянских войск.



«К сожалению, во время боевых действий армянская сторона также понесла потери. В ходе боев по защите государственной границы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян. Министерство обороны разделяет тяжелую горечь утраты и выражает соболезнование родным погибших военнослужащих», - отмечается в сообщении Министерства обороны Армении.

И пока министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в своем новогоднем поздравительном обращении к азербайджанцам в очередной раз разразился милитаристскими угрозами в адрес армян, где-то в администрации президента Азербайджана проедаются деньги, щедро выделенные на очередной пропагандистский проект - «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном».



Что из себя представляет этот изначально бесперспективный по сути и скомпрометированный по содержанию проект с громким названием? Группа «полезных идиотов», страдающая недостатком внимания в Армении в надежде подзаработать на своих природных качествах - отсутствии моральных принципов и чувства достоинства, приехала в Баку обучать азербайджанских коллег, как бороться за армянские земли эффективнее. Однако, помпезная пресс-конференция и высокопарные заявления остались практически незамеченными и неоцененными в армянском обществе, где о борцах за права алиевского режима с армянскими фамилиями до поездки в Баку и не слышали.

С азербайджанской стороны к «Платформе» присоединились не менее одиозные личности. К примеру, фигура Шелале Гасановой стоит отдельного упоминания. Сия дама - руководитель азербайджанского НПО «Содействие развитию связей с общественностью» благодаря гранту, выделенному Государственным Советом по Поддержке Неправительственных Организаций при президенте Азербайджана развернула бурную деятельность по доказательству ни много, ни мало исторической принадлежности территории Армении Азербайджану. Проект, финансируемый из администрации президента Азербайджана называется «Распространение правды о Западном Азербайджане в интернете». Чтобы было ясно, «западным Азербайджаном» в больном воображении Шелале Гасановой и ее спонсоров выступает территория Республики Армения. Достаточно забить в поисковые системы имя Гасановой, чтобы ознакомиться с ее многочисленными армянофобскими заявлениями, вплоть до отрицания Геноцида армян. О каком мире она собирается договариваться в рамках «Платформы», думается и так ясно.



Однако, наибольший интерес вызывает не сама задумка азербайджанской пропаганды, а методы ее реализации. Появляющиеся с завидным постоянством на страницах азербайджанского пропагандистского сайта haqqin.az рапорты о присоединении к «Платформы» новых армянских участников с таким же упорным постоянством и опровергаются людьми, чьи имена бессовестно используются авторами проекта.



Первой «жертвой» гнусной фальсификации пал бывший офицер ВС Армении Норайр Минасян, который согласно сайту haqqin.az «попросил помощи у руководства Азербайджана». Армянские СМИ оперативно связались с семьей офицера и, естественно, получили опровержение азербайджанской дезинформации.



Далее последовал новый инцидент с молодой писательницей из НКР Лусине Нерсисян, которая, якобы, присоединилась к «Платформе» из-за чего была арестована. Азербайджанские СМИ попытались раздуть скандал, распространив дезинформацию и от имени посла Евросоюза в Азербайджане Малены Мард, которая якобы осудила арест молодой девушки.



Сама Мард сделала заявление по поводу опубликованного 15 декабря агентством Trеnd сообщения под заголовком: «Глава офиса ЕС в Азербайджане выразила отношение к аресту армянского члена Бакинской миротворческой платформы». «Хочу сказать, что у меня нет никакой информации о членах этой Платформы и об арестах ее членов. Считая важным диалог между различными группами, я тем не менее, имею информацию об этом из сообщений СМИ. Поэтому я не могу давать какую-либо оценку их деятельности», - сказано в заявлении посла, поступившем в агентство Turan.



Точку в истории поставила и сама Лусине Нерсисян, опровергнув измышления азербайджанской прессы и о содержании своего интервью и о мнимом аресте: «Уважаемые, короткая видеозапись и мое интервью с Вааном, которое вы видели на социальных сайтах и которое было переведено этим подлецом на русский язык, тогда как я переписывалась с ним на армянском языке, не соответствует действительности…Разговоры о якобы моем аресте…уверяю всех, что это дезинформация, я нахожусь у себя в деревне, в своем доме, и обеспокоена всем этим. Все, кто знаком со мной, знают меня как патриотку и я заверяю вас, что так оно и есть и для того, чтобы доказать это я готова выступить перед общественностью, чтобы опровергнуть эту дезинформацию».



И вот теперь в распоряжении редакции сайта Aysor.am оказалась видеозапись молодого человека из Украины по имени Евгений, который на страницах сайта Haqqin.az был представлен как армянин Арам Карапетян - выходец из Шуши и активист «Евромайдана», который подключился к «Платформе» азагитпропа.

В видеозаписи Евгений заявляет: «Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я не Арам Карапетян. Я не знаю, как могло произойти, что мои фотографии попали туда (на сайт haqqin.az – Aysor.am). Я украинец, я не армянин. Я приношу свои извинения. Я не знаю, как мои фотографии попали в интернет именно в этом контексте».



Очевидно, что Азербайджан преследует далеко идущие цели, тратя большие средства на фальшивые миротворческие проекты, однако топорность, с которой адепты азербайджанской пропаганды каждый раз приступают к выполнению очередного задания «сверху» по фальсификации фактов и дезинформирования своей общественности не оставляет шансов на серьезное восприятие таких потугов.