Под председательством руководителя парламента Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Ашота Гуляна 29-го декабря было созвано заключительное пленарное заседание 4-й сессии Национального собрания НКР.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, открывая заседание, Ашот Гулян коснулся мероприятий, посвященных 25-й годовщине первых парламентских выборов в независимом Арцахе, и поздравил всех с предстоящими праздниками, пожелав эффективной работы.

В ходе заседания парламент рассмотрел и принял закон НКР «О внесении изменений и дополнений в закон НКР "О занятости"».

Другой вопрос повестки дня заседания – проект Конституции Республики Арцах – представил депутатам представитель президента НКР, член специализированной комиссии по конституционным реформам Арарат Даниелян.

Напомним, президент НКР направил проект Конституции в парламент 15-го декабря.

Докладчик предложил специальную процедуру рассмотрения вопроса, которая, согласно регламенту, была принята без обсуждения. Арарат Даниелян обстоятельно представил все главы и статьи проекта Конституции и ответил на вопросы и предложения депутатов.

Со смежным докладом о проекте Конституции выступил заместитель председателя постоянной комиссии НС НКР по государственно-правовым вопросам Арсен Арустамян.

Прервав обсуждения проекта Конституции в Национальном собрании, руководитель парламента призвал депутатов и фракции представить свои предложения и замечания, которые специализированная комиссия рассмотрит в январе.

По окончании заседания Ашот Гулян представил краткий обзор работ, проделанных в парламенте во время 4-й сессии, и выразил благодарность членам специализированной комиссии по конституционным реформам за последовательную работу.