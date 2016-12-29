МО НКР опровергает азербайджанскую информацию об обстреле села противника в направлении Акны

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики опровергло публикации в азербайджанских СМИ о том, что в направлении населенного пункта Акна (Агдам) армянские ВС якобы обстреляли один из домов села Ахмедагал. Как передает Арменпресс, МО НКР сообщает, что данная дезинформация ни что иное, как трюк, нацеленный на дезориентацию собственного общества и международного сообщества.

В сообщении отмечается, что несмотря на периодически предпринимаемые противником на линии соприкосновения провокации, подразделения Армии обороны НКР как вчера, так и сегодня, воздерживаются от ответных действий.

«ВС НКР продолжают соблюдать режим перемирия и уверенно выполняют стоящую перед ними боевую задачу. В настоящее время ситуация спокойная», - отмечается в заявлении.