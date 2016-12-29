Китайцы сделали огромного петуха в виде Трампа

В китайском городе Тайюань в провинции Шанси появилась огромная статуя петуха, внешне напоминающего избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Необычную скульптуру установили накануне Нового года у местного торгового центра.

Согласно китайскому лунному календарю, Петух - символ наступающего 2017 года.

Как заявил в интервью китайским СМИ создатель статуи, он был вдохновлен легендарной прической избранного президента США и его характерными жестами.

Агентство Франс пресс сообщает, что на китайском сайте Taobao уже можно приобрести копию петуха Дональда различного размера, в том числе и высотой 10 м по цене 1700 долларов.