Китайцы сделали огромного петуха в виде Трампа
В китайском городе Тайюань в провинции Шанси появилась огромная статуя петуха, внешне напоминающего избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Необычную скульптуру установили накануне Нового года у местного торгового центра.
Согласно китайскому лунному календарю, Петух - символ наступающего 2017 года.
Как заявил в интервью китайским СМИ создатель статуи, он был вдохновлен легендарной прической избранного президента США и его характерными жестами.
Агентство Франс пресс сообщает, что на китайском сайте Taobao уже можно приобрести копию петуха Дональда различного размера, в том числе и высотой 10 м по цене 1700 долларов.
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