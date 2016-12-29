Bang & Olufsen отметил юбилей выпуском коллекции гаджетов

Датская фирма Bang & Olufsen в честь своего 91-летия выпустила обновленную коллекцию гаджетов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Luxurylaunches.

В линейку вошли беспроводные колонки, светодиодные дисплеи и репродукторы. Источником вдохновения для дизайнеров послужил стиль модерн, сочетающий технологии с декоративно-прикладным искусством. При создании корпусов гаджетов использовалась латунь.

Bang & Olufsen — датская компания, специализирующаяся на производстве дорогостоящих аудио- и видеосистем и телефонов класса Hi-End. Штаб-квартира располагается в Струере. С 2000 года компания поставляет звуковые системы для автомобилей Audi, Aston Martin, Mercedes-Benz и BMW.