Формат "большой восьмерки" себя исчерпал, Россия считает более перспективным наращивать диалог с ведущими государствами, в том числе западными, на более эффективных площадках, например в рамках G20. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня мы не видим необходимости в работе в рамках данного формата ("восьмерки" — ред). Он, на наш взгляд, во многом себя исчерпал, утратил международный вес. По сути, "семерка" играет роль своего рода "междусобойчика", не поспевающего за темпом стремительно меняющегося мира", — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, "многие члены этого неформального клуба больны антироссийским синдромом"

"Продолжаются откровенно недружественные шаги. В ряде международных финансовых институтов, например во Всемирном банке, участники "группы семи" согласованно блокируют любые проекты на территории России", — отметил министр.