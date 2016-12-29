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Президент Армении подписал указ о проведении очередных выборов в Национальное Собрание


Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о проведении очередных выборов в Национальное Собрание Армении 2 апреля 2017 года.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.



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