Президент Армении подписал указ о проведении очередных выборов в Национальное Собрание

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о проведении очередных выборов в Национальное Собрание Армении 2 апреля 2017 года.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.