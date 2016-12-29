ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты в Москве боевиков ИГ

ФСБ России сообщает о задержании в Дагестане семи членов законспирированной группы сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" . Они намеревались совершить серию терактов на территории московского региона, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Российская спецслужба сообщает, что "террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара международной террористической организации ИГ.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.